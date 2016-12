Le Debrief - Martika revient sur la crise de jalousie de Steven

Tout le monde connait la réputation de "serial lover" de Steven ! Dans la Quotidienne du jour, on voit bien que Steven a des vues sur Martika et va même jusqu'à faire une crise de jalousie devant tout le monde quand celle-ci évoque son prétendant. Martika revient sur ces images avec l'équipe du Debrief. Pour elle, Steven est un ami et elle ne voit rien de plus. Mais Antho balance sur les intentions du jeune homme : Steven voulait carrément ajouter Martika comme trophée à son tableau de chasse. Et bien, c'est pas gagné ! Extrait du Debrief - jeudi 29 décembre 2016 - NT1