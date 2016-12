Le Debrief - Mélanie revient sur sa métamorphose

Entre rires tonitruants et déconne, Mélanie est la joie de vivre incarnée. Mais pas que... Ses coups de gueule et son goût pour les clashs ont fini par lasser Antony. Lucie a donc du employer les grands moyens pour aider la jeune femme à se débarrasser de cette carapace. Pour la première fois, Mélanie a pris conscience de ses excès, et particulièrement en recevant un message vidéo que son père lui a adressé. Invitée mystère du jour, Mélanie revient sur sa métamorphose au sein de la Villa. Extrait du mercredi 28 décembre 2016 - NT1