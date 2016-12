Le Debrief - Nathalie, unique alliée de Martika

Dans une séquence inédite, nous découvrons Nathalie et Martika en pleine discussion après le gros clash entre les filles et Martika. Nathalie tente de rassurer Martika. Selon elle, les filles réagissent violemment parce qu'elles n'aiment pas les séductrices... Et Nathalie connaît bien cela, puisqu'elle en est une également ! Sur le plateau, Martika confirme et remercie Nathalie d'avoir été l'un des seuls coeurs brisés à la soutenir dans cette aventure. Extrait du Débrief du lundi 26/12 - NT1