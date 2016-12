Le Debrief - Où en est Thierry de QVEMF & La Villa 1 ?

C'est l'invité mystère du jour ! Thierry est présent sur le plateau du débrief pour faire le point sur sa situation sentimentale. Vous l'avez peut-être découvert dans Qui veut épouser mon fils ou la saison 1 de la Villa des coeurs brisés... Thierry est un sacré personnage. Et avec les femmes, il est pressé ! Lucie avait d'ailleurs essayé de l'aider à se montrer plus patient et moins oppressant avec ses conquêtes. Alors où en est-il aujourd'hui ? La réponse en vidéo. Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1