Le Debrief - Vincent à propos de Cécile : « Si j’avais consommé, le lendemain j’aurais été lassé ! »

Eddy et Vincent sont les invités du Débrief. L’occasion est donc toute trouvée pour faire le point sur le début d’idylle que vit ce dernier avec la belle Cécile. Le beau-gosse aux yeux menthe à l’eau revient avec plaisir sur leur rencontre ainsi que leur nuit passée ensemble à l’hôtel. Une nuit durant laquelle Vincent et Cécile ont fait chambre à part. Christophe Beaugrand et Elsa Fayer en sont d’ailleurs les premiers étonnés. Une réaction que Vincent s’empresse de commenter : « Si j’avais consommé, le lendemain j’aurais été lassé. » Regardez ! — Extrait du Débrief de « La Villa des Cœurs Brisés » saison 2 diffusé le 30 décembre 2016 sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.