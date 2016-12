Le Debrief - Zoom sur Lucie, la reine des Love Coach

Dans la Villa, Lucie a à faire à de sacrés personnages. Tous sincèrement déterminés à changer, ils n'ont pas toujours été simples à gérer pour Lucie. Entre douceur et fermeté, la love coach n'a jamais manqué de ressources. Elle a notamment réussi à faire évoluer Julien et Vanessa qui étaient au bord de la rupture. Discussion à coeur ouvert, sans tabou ni jugement, Lucie a réussi à faire parler les plus pudiques, et notamment Vincent ! Présente sur le plateau, Lucie explique que la vague d'amour transmise par les cœurs brisés l'ont ressourcée et lui ont donné confiance en elle. Extrait du Débrief du mercredi 21 décembre 2016 - NT1