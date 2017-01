Le dernier bilan émouvant de Lucie

A quelques jours de la fin de l'aventure, Lucie vient pour la dernière fois faire le bilan de son coaching. Jazz et Martika ont-elles assez progressé pour mériter un bracelet ? Lucie commence par Jazz dont elle est particulièrement fière. Jazz cumule ainsi quatre bracelets. Grâce à Lucie, la jeune femme a beaucoup évolué, et ses camarades sont là pour en témoigner. De son côté, Martika a également réussi à s'engager sereinement dans une relation amoureuse avec Tony. Mise à l'épreuve de la tentation, elle a résisté sans difficulté. Lucie est donc ravie de lui remettre un bracelet pour symboliser sa capacité à s'engager avec quelqu'un. Martika est même élue coeur brisé de la semaine et remporte une soirée et une nuit exceptionnelle avec Tony ! Extrait de l'épisode 50 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 27 janvier 2017 - NT1