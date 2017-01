La discrétion de Cécile commence à agacer Eddy

Cet après-midi, quelques coeurs brisés ont la chance de participer à un cours de danse. Naëlle et Lakhdar, Nathalie et Eddy, Vincent et Cécile vont donc devoir prouver qu'ils ont le rythme dans la peau ! Alors que tout le monde passe un très bon moment, Eddy constate que Cécile n'exprime rien. Pour son ami Vincent, il aimerait que la jeune femme se montre plus vivante : qu'elle s'amuse, qu'elle danse, qu'elle taquine Vincent. Mais elle semble encore trop timide pour réussir à se détendre. Extrait de La Villa des coeurs brisés - Episode 34 - Jeudi 5 janvier 2016