Le doublage hilarant du râteau de Steven

Les ruptures ne sont jamais faciles… Sauf si Lakhdar est derrière pour redoubler la scène ! Steven a commis l’irréparable avec Cassandra. La prétendante se sent trompée et décide, sous le choc, de faire appel à Lucie pour annoncer son départ de la maison. C’était sans compter les autres habitants de la Villa, qui commentent tous les faits et gestes de la rupture. Au final, ce qui devait être un gros râteau rempli de malaise se transforme en scène hilarante ! Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !