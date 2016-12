Double date : Vincent et Eddy retrouvent Cécile et Graig

A leur initiative, Vincent et Eddy retrouvent Cécile et Graig dans un bar dansant de République Dominicaine. Si Eddy ne semblait pas forcément séduit par le beau Graig lors de son arrivée dans la Villa, ses échanges avec lui l'ont encouragé à le revoir, d'autant qu'il a le soutien de Vincent et Anaïs, ses deux meilleurs amis. Quant à lui, Vincent trépignait d'impatience avant de revoir sa Megan Fox. Dès les retrouvailles de ces deux "couples", l'alchimie semble être bien présente. Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016