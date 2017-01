Eddy et Anaïs secouent Cécile "Vincent va se lasser !"

Suite au cours de danse durant lequel Cécile s'est encore montrée très discrète, Eddy et Anaïs commencent à penser qu'elle n'est finalement peut-être pas faite pour Vincent. Elle est belle, attentionnée et très gentille... mais elle ne montre pas assez son caractère. Ils veulent la voir rire, râler et s'ouvrir aux autres ! Si elle continue, ils craignent que Vincent finisse par se lasser. Extrait de La Villa des coeurs brisés - Episode 34 - Jeudi 5 janvier 2016