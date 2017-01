Eddy aux anges après son date avec Smaïl

De retour de la soirée exceptionnelle qu'il a passée en compagnie de Smaïl, Eddy s'empresse de débriefer Anaïs, Vincent et le reste des coeurs brisés. Très fatigué, il annonce tout de suite la couleur : il est complètement "piqué" ! Tout lui plait chez Smaïl. Sa personnalité et son physiquement l'ont totalement séduit. Anaïs et Vincent sont très heureux pour leur ami et avouent ne l'avoir jamais vu dans un tel état. Extrait de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1