Décidément, cette cascade aura donné de bonnes idées à nos coeurs brisés. Après Vincent et Cécile, c'est au tour d'Eddy et Graig de se rapprocher. Isolés au bas de la cascade, les deux jeunes hommes se sentent bien. C'est la première fois qu'Eddy se sent aussi à l'aise avec un homme. L’attitude de Graig y a beaucoup contribué. Il se lance... et l'embrasse ! Extrait de l'épisode 27 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 27/12/2016 - NT1