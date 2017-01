Battle : Quel couple est le plus solide ?

Ce soir, les cœurs brisés font face aux "cœurs conquis". A l'initiative de Nathalie, les quatre couples de la Villa vont passer l'épreuve du feu ! Chacun leur tour, ils vont devoir répondre à des questions l'un sur l'autre afin de prouver qu'ils se connaissent bien. Si tout commence bien pour Vincent & Cécile, Naëlle & Lakhdar et Anaïs & Antho, Mélanie et Antony rencontrent plus de difficultés ! Premier couple formé dans la Villa, il semble bien qu'ils aient encore des choses à s'apprendre... Extrait de l'épisode 32 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 3 janvier 2016 - NT1