Eddy au paradis avec Smaïl

Eddy et Smaïl se prélassent sur leur chaise longue et semblent totalement épanouis dans leur relation. Eddy est aux anges : Smaïl lui apporte exactement ce qu'il attendait d'un homme. Nathalie, coach dans l'âme, vient les questionner sur leur situation. Et quand les amoureux lui expliquent qu'ils ont passé un pacte qui les poussent à ne pas faire le premier pas pour s'embrasser, Nathalie bloque : pour elle, c'est une très mauvaise idée. Extrait de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1