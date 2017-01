Emballé par leur début de relation idyllique, Eddy enfreint les règles et rejoint Smaïl dans la Villa des amis. Mais son accueil n'est pas vraiment à la hauteur de ses attentes. Très vite, Eddy se fait casser dans son délire. Il sent que Smaïl n'a pas envie d'être avec lui à ce moment précis, et il décide de rentrer se coucher dans la Villa. Extrait de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1