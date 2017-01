Eddy et Smaïl au bord de la rupture

Alors que tous les coeurs brisés s'amusent, Eddy et Smaïl ne semblent pas avoir le coeur à la fête. Anaïs s'isole donc avec Smaïl pour comprendre les raisons de cette prise de distance. Le prétendant d'Eddy lui explique qu'il a de plus en plus de mal à supporter les exigences de ce dernier. Il se sent oppressé et surveillé, et redoute que leur couple ne tienne pas une fois rentrés à Paris. Anaïs aimant jouer les Cupidons, elle va s'empresser d'aller en parler avec Eddy afin de recueillir ses impressions sur la situation. Celui-ci ne comprend pas la réaction de Smaïl et dit être dégoûté par l'amour. Extrait de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1