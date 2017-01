Eve explique pourquoi elle quitte la Villa !

Jamais deux sans trois. Après Anthony et Mélanie, c’est au tour d’Eve de quitter l’aventure. Cette dernière décide de faire sa valise pour une raison… Particulière ! En effet, Eve prend son courage à deux mains et veut retrouver son ex à Paris. Une décision audacieuse qui engendre un respect unanime chez les Cœurs Brisés. N’ayant pas trouvé l’amour dans la Villa malgré sa courte romance avec Florian, espérons que tout se passera mieux à l’avenir pour Eve ! Rendez-vous tous les jours à 19h15 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !