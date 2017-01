Eve : premier coaching, premières confidences

Eve vient d'arriver dans la Villa et confie à Lucie qu'elle a déjà quelques soucis. Mais pour commencer son coaching, la love coach lui demande de lui parler d'elle et de sa problématique amoureuse. Comme de nombreuses personnes, Eve souffre de sa jalousie excessive. Consciente de ce problème qui l'empêche d'avancer sur le plan sentimental, Eve aimerait éviter de faire des scènes de jalousie à ses conquêtes. En se livrant un peu plus à Lucie, elle lui explique qu'elle a vécu sans père. Lucie arrivera-t-elle à faire grandir Eve ? La réponse dans la Villa, tous les jours du lundi au vendredi à 19h15 sur NT1