Eve : « Je regrette complètement d’être partie ! »

Dernière arrivée dans la Villa des Cœurs Brisés, Eve est également celle ayant eu l’aventure la plus courte de cette saison. En effet, la douce Eve a décidé, contre toute attente, de revenir à Paris pour tenter de reconquérir son ex. Aujourd’hui, elle dresse le bilan de son expérience entre son arrivée tumultueuse, ses coachings marquants et sa romance avec Flo. Enfin, elle explicite sa situation actuelle : a-t-elle réussi à reconquérir son ex ?