Face à Terry, Steven dégaine le plan "pec' rentrés, fissure au milieu"

Toujours à Saint Domingue, les cœurs brisés enchaînent les activités. Vincent rappelle à Anaïs et Steven qu'ils doivent tester Terry et Flo qui ne semblent pas vraiment être à fond dans leur début de relation. Aussitôt dit aussitôt fait pour Steven qui ne manque pas une occasion de faire du gringue à Terry...même sur une banane gonflable. Et à voir le comportement de Terry, il semblerait bien qu'elle soit effectivement attirée par celle de Steven ! C'est lui qui le dit... Extrait de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1