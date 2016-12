Les filles sont en manque de rendez-vous

Qui a dit que l’aventure de la Villa des Cœurs Brisés serait de tout repos ? Même sous les ailes de Lucie, les habitants ne sont pas à l’abri de déceptions et de remises en questions sentimentales… C’est le cas notamment de Nathalie et de la Mélanie. L’une a connu une séparation brutale avec Romain la veille, parti de la maison des amis avec une lettre comme seul message ; l’autre s’en va et revient constamment dans son couple avec Anthony. Les deux femmes sont ainsi pressées de tourner la page pour rencontrer de nouveaux prétendants ! Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !