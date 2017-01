Flo active le mode Lover avec Eve

Antho, Martika, Flo et Eve abandonnent les rames l'espace de quelques minutes pour se poser sur une petite plage déserte. Flo s'amuse à taquiner Eve, et lui sort un gros plan love. Il dessine un coeur sur le sable et demande à Eve d'écrire les mots qui le caractérisent. A son tour, Flo se prête au jeu et qualifie Eve d'attachiante. Ce petit jeu aura permis aux tourtereaux de se rapprocher un peu plus. Mais Eve rappelle qu'elle ne souhaite pas aller trop vite avec celui qui est venu résoudre sa problématique d'infidélité. Extrait de l'épisode 41 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 16 janvier 2017 - NT1