Furieux, Antho vire Tara de la Villa !

Très remonté suite à ce que Flo lui a raconté, Antho est extrêmement déçu par Tara. Il lui demande immédiatement de prendre ses affaires et de rentrer chez elle. Pour une fois, celui qui est réputé pour son excès de gentillesse s'est montré plus ferme que jamais ! La jeune femme n'exprime aucun regret face à un Antho en colère. Ce dernier est totalement dégoûté par l'attitude de Tara. Une chose est sûre : le coaching de Lucie a bel et bien porté ses fruits. Extrait de l'épisode 53 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 1er février 2017 - NT1