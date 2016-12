Furieux, Lakhdar et Antho explosent !

C'est un fait rare dans la Villa ! Antho explose face à Anaïs lorsqu'elle raconte qu'elle a fait la rencontre de nouveaux prétendants. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, c'est un mensonge inventé par les filles pour se venger de l'affront que leur a fait Martika en emmenant tous les garçons en activité pétanque. Lorsqu'Anaïs et Naëlle expliquent qu'elles ont eu un bon feeling avec les prétendants qu'elles ont "rencontrées", Antho et Lakhdar sont furieux, et explosent face à leurs copines respectives. Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016