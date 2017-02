Les garçons enfoncent Steven dans sa galère

Steven confie à ses amis qu'il n'a pas eu le courage de dire à Anaïs qu'il ne souhaitait pas s'engager avec elle. Plutôt que de l'aider, Vincent et Antho s'empressent de l'enfoncer un peu plus dans sa galère. Ils font donc croire à Anaïs que Steven a dit qu'il souhaitait aller plus loin avec elle. La pauvre tombe dans le piège et confie que ses sentiments sont réciproques. Steven est mal barré ! Comment réussira-t-il à se sortir de ce traquenard sans faire souffrir la belle Anaïs ? Extrait de l'épisode 54 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 2 février 2017 - NT1