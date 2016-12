Peu à peu, le comportement excessif de Mélanie agace de plus en plus de cœurs brisés. C’est au tour de Lakhdar aujourd’hui d’avoir une dispute avec elle. Les deux restent sur leur position quoi qu’il arrive. Cependant, Mélanie va devoir faire attention aux prochains jours, car entre Vincent et Lakhdar, son aventure n’est clairement pas de tout repos. Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !