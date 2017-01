Les retrouvailles émouvantes de Jazz et Orlando (en intégralité)

Jazz se sent désespérée par ses différents échecs amoureux et fait appel à Lucie pour lui remonter le moral. Et encore une fois, la coach a surpris tout le monde avec des mesures chocs. Ancien amour de Jazz, Orlando a parcouru des kilomètres pour la retrouver. À la base, ils ont mis un terme à leur relation car Jazz n’assumait pas les remarques de ses amis. Maintenant, la jeune femme décide de redonner sa chance à Orlando. Leurs retrouvailles sont particulièrement émouvantes, découvrez l’intégralité de la scène ! La Villa des Cœurs Brisés, c’est tous les jours à 19h15 sur NT1 !