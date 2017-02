Jazz : « Je n’ai plus peur d’être abandonnée ! »

Son histoire a bouleversé tout le monde lors de la première émission de la Villa des Cœurs Brisés… Mais grâce aux coachings de Lucie, jazz a enfin réussi à se pardonner elle-même. Aujourd’hui, c’est une femme enfin libérée qui vit une vie parfaitement normale, la conscience tranquille. Jazz a réussi à faire le deuil de son ex et à régler ses problèmes familiaux, pour construire une nouvelle histoire avec son prétendant Orlando. Cependant, malgré l’idylle et la demande en mariage, Jazz n’est plus avec Orlando.