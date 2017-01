Jazz et Orlando quittent la Villa

C'est non sans émotion que les coeurs brisés laissent partir Jazz et Orlando. Ces deux amoureux auront été l'illustration parfaite du travail de coaching réalisé par Lucie. Très ému de quitter la Villa, Orlando tient à remercier tous les habitants de la Villa. Pour tout le monde, il s'agit là du départ le plus heureux de l'aventure. Même s'ils sont déçus de perdre Jazz, les coeurs brisés pensent avant tout à son bonheur et sont donc très heureux pour la jeune femme. Extrait de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1