L'aventure de Jazz prend un nouveau tournant

Jazz reçoit un message de Lucie qui est sur le point d'illuminer sa journée. Il y a quelques jours, elle lui avait demandé de faire venir Orlando, un homme qui compte beaucoup pour elle, mais avec qui elle n'avait rien concrétisé à cause du jugement de son entourage. Le message de Lucie lui annonce qu'une énorme surprise l'attend sur la plage. Jazz comprend immédiatement qu'il s'agit d'Orlando. Dès leurs retrouvailles, les deux amoureux s'embrassent et se disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Orlando a deux enfants et six ans de plus que Jazz, mais cette dernière a décidé de penser à son bonheur avant tout. Son avenir, elle le voit à ses côtés ! Extrait de l'épisode 38 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 11 janvier 2017 - NT1