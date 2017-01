L'excessive Mélanie déclenche la colère d'Antony

Pendant son clash avec Vincent, Mélanie ne s'est pas sentie soutenue par Antony. Selon elle, il aurait du la défendre au lieu de lui demander de se taire devant tous les cœurs brisés. Le voyant discuter avec Vincent, elle s'imagine qu'ils sont en train de dire du mal d'elle, alors qu'Antony était justement en train d'expliquer à Vincent qu'il devait essayer d'être plus tolérant avec elle. Mélanie les coupe et demande des explications à Antony. Ce dernier craque : il se sent à nouveau humilié par Mélanie. Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1