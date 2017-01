Lakhdar revient sur son aventure dans la Villa

Lakhdar a su marquer l’aventure de la Villa des Cœurs Brisés grâce à sa romance avec Naëlle. Malgré les coups durs et l’ambiance parfois électrique, les deux tourtereaux sont restés soudés. C’est d’ailleurs le couple le plus uni de cette saison, et repartent main dans la main. Lakhdar revient alors sur l’intégralité de son expérience, avec ses moments forts, ses coups de cœur et coups de gueule. Ce dernier en profite pour nous annoncer ce qu’il advient de son couple. Rendez-vous tous les jours à 19h15 sur NT1 pour la suite de la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !