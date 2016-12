Love Conseil #38 - Je ne m'entends pas du tout avec ma belle-famille : que faire ?

Comme chaque soir, Lucie répond à la question d'un téléspectateur. Julien a 22 ans et habite en Suisse. Il ne s'entend pas du tout avec sa belle-famille et se demande s'il doit prendre sur lui ou. En couple depuis deux ans, il ne supporte plus les critiques de sa belle-famille... Il ne sait plus comment faire pour se faire apprécier d'eux. Lucie lui explique qu'il doit prendre sur lui. Il doit se montrer cordial et poli afin de prouver à sa compagne qu'il tient vraiment à elle. Extrait du Débrief du mercredi 21 décembre 2016 - NT1