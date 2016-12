Love Conseil #39 - Doit-on se fier à sa première impression ?

Nouveau conseil de Lucie dans le Débrief. Chaque soir, la Love Coach des cœurs brisés de la Villa nous partage ses astuces en matière d'amour. Après avoir abordé le cas d'Eddy qui bloque souvent sur des petits détails, Lucie nous aide à savoir s'il faut toujours se fier à sa première impression. Pour elle, il faut se fier à sa première intuition et non à sa première impression. Ne regardez pas l'enveloppe, mais écoutez votre cœur. Pour en savoir plus sur Lucie, rendez-vous sur son site officiel : http://loveisinparis.com Extrait du Débrief du jeudi 22 décembre 2016 - NT1