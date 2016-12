Love Conseil #41 - Comment réussir à maîtriser sa colère ?

Chaque soir, Lucie nous délivre ses conseils en matière d'amour. Suite à un épisode riche en clashs, la love coach des coeurs brisés nous explique comment réussir à maîtriser sa colère. Tout d'abord, elle précise qu'il y a certaines colères qu'il ne faut pas retenir. Mais il y a également des colères dévastatrices que l'on doit pouvoir dépasser. Premièrement, repérer les signes annonciateurs. Quand on entre en colère, le coeur bat plus vite, les muscles se tendent... on peut donc anticiper cette montée. Deuxièmement, respirez en inspirant et expirant sur le même rythme. Cela remet le coeur sur une fréquence normale. Extrait du Débrief du lundi 26/12 - NT1