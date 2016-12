Love Conseil #42 - "Ma copine a changé depuis que je l'ai trompée : que faire ?"

Chaque soir, un téléspectateur a l'opportunité de poser une question à Lucie, la love coach des coeurs brisés. Ce soir, il s'agit de Marie. Elle a 21 ans et appelle de la Meuse. Elle a trompé sa copine au début de leur relation et depuis, son comportement a changé. Elle ne sait plus comment se comporter avec elle pour améliorer la situation. Lucie explique qu'elle doit accepter ce changement de comportement. Néanmoins si son amie lui a dit qu'elle la pardonnait, elle est censée le faire réellement et ne pas continuer à lui en vouloir, au risque de pourrir leur relation. Pour en savoir plus sur Lucie, rendez-vous sur son site officiciel : http://loveisinparis.com Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1