Love Conseil #43 - Comment aborder une fille dans un groupe ?

Lucie nous livre un nouveau conseil en matière d'amour. Imaginez : vous êtes en boîte de nuit et apercevez un groupe de filles dont une vous plaît vraiment. Comment l'aborder ? Lucie explique qu'il en effet compliqué d'aborder une fille en groupe. Première clé : la surprendre. Assumez et faites peut-être un peu d'humour (pas trop non plus). Il faut également vous adresser aux copines de votre target ! Dernier conseil : ne restez pas de plombe, ne leur tenez pas la jambe pendant 15 ans ! Extrait du mercredi 28 décembre 2016 - NT1