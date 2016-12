Love Conseil #46 – Comment rendre romantique une rencontre sur internet ?

C’est vendredi, il est temps d’aller draguer. Et aujourd’hui, Lucile, l’experte en amour, vous dévoile de précieux conseils pour rendre romantique une rencontre sur internet. Une sphère au champ des possibles innombrables mais aussi très contestables. Brute, la love coach n’y va pas de main morte et annonce la couleur : le web peut être un véritable tue-l’amour. Elle vous propose donc de vous inspirer des comédies romantiques en scénarisant votre premier rendez-vous car via ce mode de rencontre, la spontanéité n’est jamais d’actualité. Autant donc se la jouer Kristen Stewart ou encore Will Smith. Regardez ! Pour en savoir plus sur Lucie, rendez-vous sur son site officiel : www.loveisinparis.com — Extrait du Débrief de « La Villa des Cœurs Brisés » saison 2 diffusé le 30 décembre 2016 sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.