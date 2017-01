Martika déclenche un nouveau clash dans la Villa

Après le gros clash qu'elle a eu avec les coeurs brisés et Anaïs en particulier, Martika souhaite revenir sur les propos qu'a tenus Anaïs à son égard. Elle met donc les points sur les i et demande aux coeurs brisés de la respecter. Seule solution à leurs yeux : Martika doit reconnaître qu'elle a joué un double-jeu avec Antho et Vincent. Mais cette dernière n'arrive pas à répondre à la question que tout le monde lui pose. Entre Antho et Vincent, son coeur balance réellement. Extrait de l'épisode 42 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 17 janvier 2017 - NT1