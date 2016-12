Martika & Thomas : un deuxième date !

Martika a souhaité revoir Thomas, l’un de ses prétendants. Charmée par son corps d’Apollon et son humour, la jeune femme en redemande. Comme elle le dit elle-même, elle veut « tâter la marchandise » ! Ce deuxième rendez-vous est le moyen de mieux se connaitre et de s’apprivoiser. Thomas lui fait le coup du « t’as de beaux yeux » et lui parle de voyage en Italie. Est-ce que cette technique va marcher sur Martika ? Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1