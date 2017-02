Martika & Tony, amoureux ?

Au summum du bien-être, Martika et Tony se sentent plus complices que jamais. A l'abri des conflits, le jeune couple se fait de nombreuses confidences. Entre eux, l'attirance est physique et mentale. Mots doux, yeux étincelants, l'amour serait-il déjà né entre les deux tourtereaux ? Tous deux semblent déterminés à s'engager pour longtemps, même s'ils sont aujourd'hui bien incapables de se dire s'ils sont amoureux. Extrait de l'épisode 53 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 1er février 2017 - NT1