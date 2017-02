Martika & Tony arrivent au Paradis

Elue coeur brisé de la semaine dernière, Martika va avoir l'occasion d'oublier les conflits de la Villa le temps d'une soirée et d'une nuit exceptionnelle en compagnie de Tony, son prétendant. Arrivés à destination, les tourtereaux découvrent un cadre ultra romantique, au sein duquel n'importe quel couple rêverait de passer quelques jours. Bref, tous les éléments sont réunis pour permettre à Martika et Tony de vivre le plus beau début d'histoire d'amour possible. Extrait de l'épisode 53 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 1er février 2017 - NT1