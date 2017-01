Martika & Tony : le bisou !

Entre Martika et Tony, la température monte d'un cran. Après s'être brièvement cherchés, massés, regardés, taquinés, les tourtereaux passent la seconde et finissent par s'embrasser. Serait-ce la naissance d'une relation passionnelle entre Martika et Tony. La belle venant d'essuyer deux échecs avec Antho et Vincent a peut-être enfin mis la main sur celui qui lui convient ! Extrait de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1