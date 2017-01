Martika & Tony : chaudes retrouvailles !

Ne voyant pas Tony sur la plage alors qu'elle l'y avait convié, Martika bisquait et se voyait déjà se prendre un nouveau vent. Heureusement pour elle, le jeune homme finit par arriver. Après lui avoir montré qu'elle n'avait pas trop apprécié qu'il prenne autant son temps, Martika a très vite succombé à la tentation et ne l'a plus lâché d'une semelle. Entre eux, l'attirance physique est indéniable. Martika est à fond et invite même Tony à rejoindre la Villa des amis. Extrait de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1