Martika & Tony, seuls contre tous lors d'un énorme clash

Martika et Tony forment un couple soudé, et pourtant, les autres habitants de la Villa ne voient pas cet idylle d'un très bon œil... En effet, au retour de son activité, Anaïs apprend avec stupéfaction que Martika et Tony ont ouvertement critiqué la relation entre Jazz et Orlando. Anaïs, furieuse, se lance dans ce qui est sûrement le plus grand clash de la Villa des Coeurs Brisés ! À bouts de nerfs, les habitants de la Villa sont presque prêts à en venir aux mains... Rendez-vous tous les jours à 19h15 sur NT1 pour la suite de la saison 2 de la Villa des Coeurs Brisés !