Martika officialise sa relation avec...

C’est sûrement l’une des Cœurs Brisés les plus controversées de la Villa. Se décrivant elle-même comme une séductrice, Martika n’a laissé personne indifférent. C’est le cas notamment d’Anaïs, avec qui les échanges ont été plus que tendus tout au long de la saison. Néanmoins, elle a su s’imposer comme une figure marquante de la Villa des Cœurs Brisés, grâce à ses différentes histoires d’amour avec Thomas et Tony. Aujourd’hui, elle possède le recul nécessaire pour analyser son parcours dans la Villa, d’autant plus que son histoire risque de vous surprendre… En effet, elle est actuellement en couple avec quelqu’un ayant participé à la Villa… En tant que cœur brisé !