Martika passe la nuit avec Tony

Ne supportant plus d'être au centre des conflits dans la Villa, Martika prend ses affaires et déménage... dans la Villa des amis. Elle part retrouver Tony qui y dispose d'une chambre et lui explique qu'elle souhaite que les tensions s'apaisent. Martika ne veut pas quitter l'aventure car elle sent qu'elle avance encore dans son coaching avec Lucie. Tony l'accueille avec plaisir. Sa décision ne semble en tout cas pas affecté l'ensemble des coeurs brisés restés dans la Villa. Extrait de l'épisode 50 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 27 janvier 2017 - NT1