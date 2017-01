Clash - Martika tente de remettre Anaïs à sa place

Nous retrouvons les cœurs brisés en plein clash. Martika estime qu'Anaïs lui a manqué de respect. Immédiatement, Jazz et Eddy prennent la défense d'Anaïs. Celle-ci semble très loin de prendre les propos de Martika au sérieux et ne se remet pas une seconde en question. Pour elle, il est hors de question de présente quelconque excuse à celle qui joue un double-jeu avec son ex. Martika se sent plus seule que jamais, et incomprise de tous... Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1