Mélanie dévastée par le départ d'Antony

Antony est parti. Entre lui et Mélanie, l'histoire s'arrête ici. La jeune femme est effondrée. Son comportement excessif a encore eu raison des sentiments de l'homme à qui elle s'était attaché. Pour le retenir, Mélanie est même allée jusqu'à lui avouer qu'elle était amoureuse de lui alors qu'elle était effrayée de le faire à l'idée qu'il puisse se jouer d'elle. Malheureusement pour notre jolie blonde, cela n'aura pas suffi. Antony, très attaché à Mélanie, ne se voit plus continuer l'aventure avec elle tant qu'elle n'a pas réglé ses problèmes. Après son départ, elle fond en larmes dans son lit, et le soutien apporté par Anaïs, Jazz, Nathalie et Naëlle n'y fait rien. Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1